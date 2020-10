Papa Francisc, declaratie revolutionara despre parteneriatul civil intre persoanele de acelasi sex: "Sunt copiii Domnului si au dreptul la familie"

"Homosexualii au dreptul sa fie parte a unei familii. Ei sunt copiii lui Dumnezeu si au dreptul la o familie. Nimeni nu ar trebui sa fie alungat sau sa fie facut sa sufere din aceasta cauza", a declarat Papa Francisc in acest documentar, potrivit Digi24.ro Papa a spus apoi ca se refera la implementarea prin lege a parteneriatului civil: "Trebuie sa cream o lege a parteneriatului civil. In acest fel, ei vor avea protectia legii. Eu m-am implicat in sustinerea unor astfel de legi".