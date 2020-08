Papa Francisc, despre rolul bisericii pe timpul pandemiei: "Ii ajuta pe cei bolnavi, dar nu este experta si nici nu da indicatii socio-politice specifice"

Papa, care continua sa oficieze audientele de miercuri in biblioteca Palatului pontifical si nu in Piata San Pietro in fata credinciosilor, ca urmare a masurilor de securitate adoptate pentru a evita cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus, a inceput o serie de catehisme dedicate modului in care pandemia va schimba lumea."Sunt multi cei care au murit, multi bolnavi, pe toate continentele. Multe persoane si multe familii traiesc in incertitudine ca urmare a problemelor socio-economice, iar acestea ii afecteaza mai ales pe cei saraci", a spus Sfantul parinte.Suveranul pontif i-a indemnat pe credinciosi sa isi indrepte privirile spre Iisus si spre traditia crestina, speranta si milostenie.In alocutiunea sa, papa Francisc a subliniat ca biserica gestioneaza binecuvantarea divina a lui Hristos prin sacramentele sale si, desi ofera servicii de sanatate in cele mai indepartate locuri ale globului, biserica nu este experta in prevenirea sau in tratarea pandemiei."Ii ajuta pe cei bolnavi, dar nu este experta si nici nu da indicatii socio-politice specifice. Aceasta este sarcina liderilor politici si sociali", a precizat papa.El a tinut totusi sa sublinieze ca biserica "a dezvoltat cateva principii sociale fundamentale, principii care ne pot ajuta sa avansam si sa ne pregatim pentru viitor".Intre acestea, papa a enumerat "demnitatea persoanei", "binele comun", "optiunea preferentiala pentru cei saraci", "soarta universala a bunurilor", "solidaritatea", "principiul subsidiaritatii" si "ingrijirea casei noastre comune".