Papa Francisc ii compara pe migrantii nevoiti sa fuga din casele lor cu Iisus si familia lui: "Sa recunoastem chipul lui Iisus in fetele refugiatilor infometati"

Duminica piata San Pietro s-a umplut de credinciosi, in pofida ploii dese, carora li s-au alaturat migrantii care frecventeaza scolile de limba italiana ale comunitatiii catolice si mai multi migranti care au trecut prin coridoarele umanitare, in aceasta zi organizata de comunitatea din San Egidio.Pe Twitter , Suveranul pontif a dedicat doua mesaje acestei zile si a indemnat lumea sa s roage "pentru milioanele de refugiati care, asemeni lui Iisus, Mariei si lui Iosif in fuga lor din Egipt , sunt nevoiti sa traiasca in teama, incertitudine si neajunsuri"."Suntem chemati sa recunoastem chipul lui Iisus in fetele refugiatilor infometati, insetati, dezbracati, bolnavi, instrainati si incarcerati, care ne cer ajutorul", a scris papa in cel de-al doilea sau mesaj.In timpul rugaciunii Angelus, papa s-a referit si la Ziua Turismului, marcata de asemenea pe 27 septembrie, subliniind ca pandemia de coronavirus "a afectat dramatic acest sector atat de important pentru unele tari".Papa i-a incurajat pe lucratorii din acest sector, mai ales pe cei din micile intreprinderi familiale si pe cei tineri si s-a rugat pentru ca "totul sa se poata rezolva" cat mai repede.