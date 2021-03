Papa Francisc nu renunta la vizita in Irak, in ciuda tirului de rachete care a lovit o baza americana: "Nu poti dezamagi un popor a doua oara"

Anuntul vine in pofida tirurilor de rachete care au lovit miercuri, 3 martie, o baza americana din vestul tarii, provocand moartea unei persoane, relateaza AFP si Reuters, citate de agrepres.ro. "Voi merge in Irak in pelerinaj", a declarat papa dupa traditionala sa audienta de miercuri, subliniind ca doreste "sa intalneasca un popor care a suferit atat de mult, sa intalneasca aceasta Biserica martirizata"."Va rog sa insotiti cu rugaciune aceasta calatorie (...). Poporul irakian ne asteapta, l-a asteptat pe papa Ioan Paul al II-lea, caruia i s-a interzis sa mearga acolo. Nu poti dezamagi un popor a doua oara", a adaugat papa argentinian. Papa Francisc intentioneaza astfel sa onoreze promisiunea facuta de papa polonez Ioan Paul al II-lea care a renuntat in 1999 sa mearga in Irak dupa negocieri esuate cu fostul presedinte Saddam Hussein.Suveranul pontif a facut aceste declaratii la doar cateva ore dupa tirul de rachete din Irak. el putin zece rachete au lovit miercuri baza aeriana Ain al-Asad din vestul Irakului ce gazduieste forte ale SUA, ale coalitiei si irakiene, provocand moartea unui antreprenor civil.Marti, directorul serviciului de presa al Vaticanului a precizat ca papa Francisc se va deplasa probabil intr-o masina blindata in timpul calatoriei sale in Irak.