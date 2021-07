Papa Francisc, internat la spital. Suveranul Pontif va suferi o operatie la colon

Anterior, suveranul Pontif a anuntat ca va merge in septembrie in Ungaria si Slovacia.Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, a afirmat ca suveranul pontif, in varsta de 84 de ani, sufera de o boala diverticulara a colonului.Nu este clar cand va avea loc operatia, insa purtatorul de cuvant al Vaticanului a afirmat ca o alta declaratie va fi facuta ulterior in acest sens.