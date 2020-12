Papa Francisc marcheaza o premiera istorica. Urmeaza sa faca o vizita in Irak

"Acceptand invitatia Republicii Irak si Bisericii Catolice locale, Papa Francisc va efectua o calatorie apostolica in aceasta tara, de la 5 la 8 martie, in care va vizita Bagdadul, campia Ur legata de amintirea lui Abraham, orasul Ebril, dar si Mosulul si Qaraqosh, in campia Ninive", a precizat intr-un comunicat un purtator de cuvant intr-un comunicat.Aceasta vizita fara precedent a unui Papa "simbolizeaza un mesaj de pace pentru Irak si intreaga regiune", a reactionat intr-un comunicat Ministerul irakian de Externe.Inainte de pandemia covid-19, Papa Francisc si-a exprimat in mod clar dorinta de a vizita aceasta tara, a carei populaaie "martirizata" de razboi o evoca frecvent.Suveranul Pontif isi exprima "vointa", in 2019, la primirea reprezentantilor unor actiuni de ajutorare ale bisericilor orientale, de a vizita Irakul in 2020.Papa Francisc l-a primit la Vatican , in ianuarie 2020, pe presedintele irakian Barham Salih.Citeste si: Intrarea PMP in Parlament ar putea schimba calculele politice pentru formarea Guvernului