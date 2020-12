Mesajul de Craciun al Papei Francisc: Zidurile nationalismului nu reprezinta o solutie pentru a stopa pandemia

Interdictie de circulatie pe timpul noptii

Conformandu-se restrictiilor adoptate in perioada actuala in Italia, papa Francisc a rost traditionalul sau mesaj "Urbi et Orbi" ("Catre oras si lume") in cadrul unei alocutiuni online, ce a fost difuzata din interiorul Palatului Apostolic din Vatican si nu de la balconul in aer liber al Bazilicii Sfantul Petru, asa cum se intampla de obicei, in fata unei multimi compuse din zeci de mii de credinciosi.Pandemia de COVID-19 si efectele ei sociale si economice au dominat mesajul sau de vineri, in care suveranul pontif a transmis un indemn la unitate globala si la ajutorarea tarilor care sunt afectate de conflicte militare si de crize umanitare."In acest moment istoric, marcat de criza ecologica si de grave dezechilibre economice si sociale agravate de pandemia de coronavirus, avem nevoie mai mult ca oricand de fraternitate", a declarat papa Francisc.Suveranul pontif a indemnat la o fraternitate concreta, care sa depaseasca familia, etnia, religia, limba si cultura. "Iar acest lucru este valabil si pentru relatiile dintre popoare si natiuni", a adaugat el.Acest apel la solidaritate se aplica "in special fata de persoanele cele mai fragile, bolnave si toate cele care, in aceasta perioada, au ramas fara locuri de munca sau se afla in situatii precare din cauza consecintelor economice ale pandemiei, precum si fata de femei, care, in timpul acestor luni de izolare, au suferit din cauza violentelor domestice".Idealul unei fraternitati globale in fata inegalitatilor socio-economice, adeseori in opozitie cu "dogma neo-liberala", reprezinta una dintre temele principale promovate de liderul de la Vatican in pontificatul sau de aproape opt ani. Acelasi ideal a devenit deosebit de prezent in discursurile sale sustinute dupa declansarea pandemiei de COVID-19, fiind evidentiat si prin publicarea in luna octombrie a unei lungi pledoarii in acest sens, in enciclica "Fratelli tutti".Vineri, afirmand ca sanatatea este o chestiune internationala, liderul de la Vatican a criticat asa-zisul "nationalism al vaccinurilor", care, potrivit temerilor exprimate de reprezentantii ONU , ar putea sa agraveze pandemia de coronavirus daca tarile sarace vor fi ultimele state care vor primi vaccinuri anti-COVID-19."Fie ca Fiului Domnului sa reinnoiasca in politicieni si in liderii de guverne acel spirit al cooperarii internationale, incepand cu ingrijirile medicale, pentru a ne asigura ca toti oamenii vor avea acces la vaccinuri si tratament. In fata unei provocari care nu cunoaste granite, nu putem sa ridicam ziduri. Suntem cu totii in aceeasi barca", a mai spus papa Francisc.Papa Francisc s-a referit in discursul sau de vineri si la dificilele reuniuni in familie, profitand de aceasta ocazie pentru a sublinia importanta lor."Gandurile mele se indreapta acum catre familii: catre cele care astazi nu pot sa se reuneasca, dar si pentru cele care sunt obligate sa ramana in locuintele lor. Fie ca acest Craciun sa devina pentru noi toti ocazia de a redescoperi familia ca leagan al vietii si al credintei; un loc al iubirii primitoare, al dialogului, al iertarii, al solidaritatii fraterne si al bucuriei impartasite, o sursa de pace pentru toata omenirea", a adaugat suveranul pontif, care si-a incheiat discursul de vineri cu traditionala urare "Craciun Fericit!".Italia se afla intr-o perioada de lockdown pe durata sarbatorilor de Craciun si Revelion. Din cauza restrictiilor impuse de autoritati, credinciosii nu au putut sa se reuneasca in acest an in Piata Sfantul Petru pentru a asista la slujbele si evenimentele papale, care au fost mutate in interiorul Palatului Apostolic din Vatican."Craciunul este inainte de toate o perioada de ajutorare a celorlalti, pentru ca Iisus insusi s-a nascut sarac", a declarat papa Francisc joi seara, in timpul slujbei din Ajunul Craciunului, care a inceput cu doua ore mai devreme decat in anii precedenti, pentru ca putinii participanti sa poata sa ajunga inapoi in locuintele lor inainte de ora locala 22:00, de la care in Italia se aplica interdictia de circulatie pe timpul noptii.De asemenea, papa Francisc a lansat un apel la pace si reconciliere in Siria Yemen , Libia, Nagorno-Karabah, Sudanul de Sud, Nigeria, Camerun si Irak - unde are programata o vizita oficiala la inceputul lunii martie.Liderul de la Vatican a cerut, totodata, ajutorarea persoanelor care sufera din cauza crizelor umanitare si a dezastrelor naturale din Burkina Fasso, Mali , Niger, Filipine si Vietnam.Citeste si: Doi jucatori de la Manchester City, diagnosticati cu COVID-19