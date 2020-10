Papa Francisc l-a primit intr-o audienta pe George Pell, cardinalul australian care a agresat sexual doi baieti de cor

Video of Pope Francis greeting George Cardinal Pell this morning at a private audience which lasted 30 minutes. Interesting the first thing the Pope asks about was Pell's time in jail; "more than a year" the Pope remarked.



Informatia a fost anuntata in buletinul oficial al Vaticanului, in care se prezinta activitatea zilnica a Suveranului Pontif.Acest tete-a-tete intre Papa, foarte sensibil la prezumtia nevinovatiei si soarta celor incarcerati, si fostul sau "ministru" al Economiei nu este surprinzator.Insa pare foarte improbabil ca inaltului prelat australian, in varsta de 79 de ani, sa i se incredinteze vreo functie noua la Sfantul Scaun.Cardinalul Pietro Parolin, numarul doi la Vatican, a pus punctul pe "i" la o zi dupa intoarcerea lui Pell la Roma. "Nu a existat nicio convocare a cardinalului Pell de catre Papa", le-a spus el unor jurnalisti in marja prezentarii unei carti.Cardinalul Pell a fost condamnat in februarie 2019 la sase ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si agresarea sexuala a doi baieti de cor, in 1996 si 1997, in Catedrala Saint-Patrick, la Melbourne (sud-est), unde era arhiepiscop.Vaticanul a reactionat fata de aceasta "veste dureroasa" dand asigurari ca "respecta profund" justitia australiana si amintind ca George Pell se delara nevinovat si ca avea "dreptul sa se apere pana in ultima instanta".Cardinalul a fost demis din postul de secretar insarcinat cu Economia la Vatican, la incheierea mandatului de cinci ani.Vaticanul a anuntat ca o ancheta canonica interna a Bisericii urmeaza sa fie deschisa cu privire la cardinalul Pell.Condamnarea sa in Australia, confirmata in apel, a fost pana la urma casata de catre Inalta Curte australiana, care l-a achitat, in aprilie, de cele cinci capete de acuzare de violente sexuale, in beneficiul indoielii.Monseniorul Pell - care a fost incarcerat timp de 13 luni - a iesit din inchisoare si a apreciat ca hotararea repara "o mare nedreptate".Vaticanul nu a ofeirt informatii despre audienta privata a Papei cu cardinalul."S-a desfasurat bine", a declarat Pell presei, citat de Reuters.El s-a intors la Roma la cateva zile dupa destituirea cardianului italian Angelo Becciu, in urma unor acuzatii de deturnare de fonduri si nepotism.Cei doi cardinali au intretinut relatii furtunoase pe cand George Pell era cardianul-prefect insarcinat cu Economia, iar Angelo Becciu numarul doi al sefului diplomatiei vaticane.Presa italiana a scris ca italianul a trimis bani in Australia pentru a-i ajuta pe "inamicii" lui Pell, acuzatii respinse de avocatul lui Becciu.Avocatul cardinalului australian a cerut, insa, sa se deschida o ancheta.Dupa indepartarea lui Angelo Becciu, George Pell a declarat ca "Sfantul Parinte a fost ales sa curete finantele Vaticanului". "Este o munca pe termen lung si trebuie sa-i multumim si sa-l felicitam pentru aceste evolutii recente", aprecia el, exprimandu-si speranta continuarii "curatarii grajdurilor".