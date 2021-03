Papa Francisc va taia 10% din salariile cardinalilor si clericilor pentru a salva posturile angajatilor obisnuiti. Cum e vazuta decizia

Vaticanul a anuntat miercuri ca papa Francisc a emis un decret ce prevede reduceri proportionale incepand cu data de 1 aprilie. Un purtator de cuvant a declarat ca angajatii de rang inferior nu vor fi afectati de aceste reduceri salariale. Papa Francisc a insistat deseori ca nu vrea sa dispuna concedieri. Cardinalii care lucreaza la Vatican si locuiesc in Cetatea Sfanta sau la Roma ar beneficia de salarii de aproximativ 4.000-5.000 de euro pe luna, multi dintre acestia traind in apartamente mari pentru care platesc chirii cu o valoare situata mult sub pretul pietei, noteaza Reuters.Alti conducatori de departamente, majoritatea clerici, vor avea salariile reduse cu 3%-8%. Cresterile salariale programate vor fi suspendate pana in martie 2023. Aceste prevederi vor fi valabile si in cazul angajatilor de rang superior de la bazilicile papale.Sfantul Scaun, organismul administrativ central al Bisericii Catolice din intreaga lume, ar putea fi nevoit sa foloseasca 40 de milioane de euro din rezervele sale pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de COVID-19 care ii afecteaza veniturile, a declarat la inceputul acestei luni cel mai inalt reprezentant economic al Vaticanului.Vaticanul preconizeaza in acest an un deficit de aproximativ 50 de milioane de euro (59,77 milioane de dolari). Muzeele Vaticanului, o sursa importanta de venit, au fost nevoite sa isi inchida portile in cea mai mare parte a ultimelor 15 luni din cauza pandemiei.