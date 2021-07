Papa Francisc viziteaza Ungaria si Slovacia in luna septembrie

"Ma bucur sa va anunt ca, in perioada 12-15 septembrie, cu voia lui Dumnezeu, voi merge in Slovacia pentru o vizita pastorala", le-a spus papa Francisc pelerinilor adunati in Piata Sfantul Petru pentru traditionala rugaciune de duminica.El va oficia liturghia de incheiere a celui de-al 52-lea Congres Euharistic International in dupa-amiaza zilei de 12 septembrie in capitala Ungariei.In Slovacia, suveranul pontif va vizita orasele Bratislava, Presov, Kosice si Sastin, se arata intr-un comunicat al Vaticanului.Programul detaliat al calatoriei pontificale va fi publicat ulterior, insa este foarte probabil ca papa sa nu se intalneasca cu oficiali ungari in timpul scurtei sale vizite la Budapesta.