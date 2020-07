Papua Noua Guinee: Alerta de tsunami dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter

Seismul s-a produs la o adancime de 85,2 km, potrivit Institutului geologic al Statelor Unite (USGS), si a lovit coasta de sud-est in largul localitatii.Potrivit USGS, cutremurul s-a produs la ora 12.50 (2.50 GMT), la cateva sute de kilometri nord-est de capitala Port Moresby.PTWC a avertizat persoanele care locuiesc in zonele de coasta pe o raza de 300 km de epicentru, invocand riscul de valuri "periculoase".Nu au existat informatii imediate cu privire la posibile pagube cauzate de cutremur.Din cauza mijloacelor precare de comunicatie din Papua Noua Guinee, dificultatii terenului si lipsei drumurilor, uneori dureaza mai multe zile pentru a se afla amploarea impactului dezastrelor naturale in arhipelag.Papua Noua Guinee se afla pe Cercul de Foc al Pacificului, scena unei intense activitati vulcanice si seismice.In februarie 2018, un seism cu magnitudinea 7,5 in centrul arhipelagului Papua Noua Guinee a facut cel putin 125 de morti si a distrus sute de cladiri.