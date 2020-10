VIDEO Imagini spectaculoase cu paramedicii care testeaza costume cu motoare cu reactie

Paramedics in England's Lake District have been testing a jet suit that gets them to people in danger or distress fast https://t.co/gLdI2mSnWE pic.twitter.com/wsL4S54Jpa - Reuters (@Reuters) September 29, 2020

In imagini se observa cum pilotul de testare si inventatorul costumului, Richard Browning, planeaza si se misca la cativa metri deasupra terenului accidentat cu ajutorul unor mici motoare cu reactie montate pe brate si spate, potrivit Reuters, citat de Digi24 "Cine stie ce ne rezerva viitorul, insa asta este startul si suntem foarte mandri", a spus Browning.Dezvoltata de compania Gravity Industries, tehnologia reduce in mod drastic timpurile de raspuns pe terenul denivelat, cu potential de a salva vieti."Potentialul este urias", a spus paramedicul de pe elicopter, Andy Mawson. "Primul zbor in Cumbria cu un costum cu motoare cu reactie care va salva vieti si va usura suferinta - un moment incredibil. Este absolut uluitor cat de rapid vom putea sa fim alaturi de cineva care are nevoie de noi", a mai spus aceasta.Intr-un test de simulare, o fetita de 10 ani a cazut de pe stanci si s-a ranit grav la picior.Dupa ce a primit coordonatele accidentului, Browning, imbracat ca un paramedic cu costum cu reactie, a pornit deasupra dealurilor stancoase si peisajelor pitoresti pentru a putea ajunge la fata in doar 90 de secunde.Paramedicul a putut sa evalueze ranile ei si sa acorde tratamentul la fata locului.I-ar fi luat 25 de minute pentru ca echipele de interventie sa mearga pe jos pe acelasi tip de teren, spune compania.Costumul are o viteza record de 51 de km/h si poate ajunge la o altitudine maxima de 3.658 de metri.Lake District din nordul Angliei este o zona populara pentru drumetii incepatori, in ciuda terenului greu si a vremii schimbatoare.Potrivit Asociatiei de Cautare si Salvare Montana din Lake District, 584 de incidente au necesitat interventii de urgenta in 2019.