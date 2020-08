Parisul a pierdut in prima jumatate a anului nu mai putin de 14,3 milioane turisti

Turismul a fost franat la mijlocul lunii martie, ca urmare a masurilor de izolare impuse de Executivul francez la nivel national, conform datelor statistice publicate joi de Guvernul Ile de France.Cifrele Comitetului Regional pentru Turism (CRT) semnaleaza ca numai 9,4 milioane de turisti au vizitat capitala franceza si regiunea in perioada ianuarie-iunie, fata de 23,7 milioane in primele sase luni din 2019.Veniturile din turism au scazut pana la 3,8 miliarde euro, fata de 10,2 miliarde euro in aceeasi perioada a anului trecut."De patru ani anuntam record de vizitatori, motiv pentru care constatam cu mare tristete cum pandemia afecteaza un sector prosper si dinamic al regiunii", a declarat, intr-o conferinta de presa, presedintele regional, Valerie Pecresse.Scaderea cea mai acuta a fost a turistilor straini, de 68%, insa aceasta cifra era de asteptat data fiind inchiderea frontierelor si reducerea conexiunilor aeriene in trimestrul al doilea.In lunile iunie si iulie mai mult de un hotel parizian din doua au ramas inchise, in timp ce in Ile de France, fara capitala, 70% din unitatile de cazare erau deschise.Si in cazul muzeelor si altor obiective turistice s-au inregistrat scaderi ale vizitatorilor intre 60% si 80%. La Luvru, de exemplu, scaderea a fost de 64% si la Versailles de 77%.Autoritatile au semnalat insa o recuperare progresiva odata cu iesirea din izolare, in 11 mai, in special in cazul turistilor rezidenti, si incepand de la mijlocul lui iunie si al celor straini.Cei mai multi turisti straini in primele saptamani ale verii au fost germani, britanici, olandezi, belgieni si spanioli.