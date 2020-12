Parlamentul Elvetiei deschide calea pentru legalizarea casatoriilor intre persoanele de acelasi sex

Textul le va permite homosexualilor si lesbienelor sa se casatoreasca, iar acestora din urma sa aiba acces la o banca de sperma. Insa, dupa toate probabilitatile, textul va trebui aprobat in cadrul unui referendum, pentru a putea avea puterea unei legi.Cuplurile homosexuale din Elvetia pot sa formeze "parteneriate inregistrate", insa acestea nu le ofera aceleasi drepturi ca o casatorie in ceea ce priveste accesul la cetatenie sau adoptie.Partidele de stanga au salutat drept "istoric" acordul inregistrat miercuri asupra textului. "Este demult timpul sa punem capat unei discriminari institutionale si sa oferim aceleasi drepturi tuturor", a declarat in parlament deputatul ecologist Nicolas Walder, citat de agentia de presa ATS.Noua lege se afla in dezbateri din 2013, cu numeroase pendulari intre cele doua camere ale parlamentului. Una dintre prevederile cele mai controversate a fost accesul cuplurilor lesbiene la banca de sperma, partidele de dreapta opunandu-se acestuia.Aceleasi partide de dreapta au luptat in Senat pentru a incerca sa impuna ca adoptarea legii sa fie conditionata de o modificare a Constitutiei - ceea ce ar fi dus automat la o consultare populara - cerere respinsa in final. Cu toate acestea, dreapta ar putea impune un astfel de plebiscit daca va aduna suficiente semnaturi pentru a-l convoca.Citeste si: Intalnirea dintre Boris Johnson si Ursula von der Leyen, incheiata fara a ajunge la o intelegere