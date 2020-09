Parlamentul European deschide calea pentru finantarea planului de relansare al UE

Intr-un aviz adoptat cu o larga majoritate in sesiune plenara, eurodeputatii au confirmat principiul extinderii surselor de finantare ale UE pentru a acoperi "cel putin" costurile legate de planul de relansare, in contextul in care chiar detaliile si calendarul exact al acestor masuri fac obiectul unor negocieri aprige intre PE si statele membre.In cadrul unui summit maraton din iulie, Cei 27 s-au pus de acord asupra unui plan de relansare economica de 750 de miliarde de euro, care prevedea ca UE sa se doteze cu noi surse de venit pentru a nu creste contributiile statelor membre.Aceasta unda verde a eurodeputatilor va reprezenta chiar baza juridica care va permite Comisiei Europene sa se imprumute de pe piete pentru a finanta acest plan, "Next Generation EU", creand pentru prima data o datorie comuna.Votul, consultativ dar necesar, al PE deschide calea pentru o decizie a Consiliului European si va permite inceperea ratificarii sale in cele 27 state UE, un proces implicand, in functie de tara, un vot al parlamentelor nationale si/sau regionale.Obiectivul europenilor este de a incheia acest proces de ratificari nationale pana la sfarsitul anului, pentru ca el sa intre in vigoare, dupa cum este prevazut, in ianuarie 2021."Este o decizie istorica! Timp de 32 de ani, UE nu a dispus de nicio resursa proprie", si-a exprimat satisfactia pentru AFP eurodeputatul Jose Manuel Fernandes, din grupul Partidului Popular European (PPE), co-raportor al textului, recunoscand totusi ca evaluarea pistelor pentru crearea de noi venituri "va necesita timp".In prezent o singura taxa privind plasticul nereciclabil este programata, de la 1 ianuarie 2021, dar la modul general ea se dovedeste a fi cu totul insuficienta.PE cere deci un angajament "constrangator" privind noi surse de venituri: o taxa pe carbon (sau un mecanism de ajustare a emisiilor de carbon la frontiere), o revizie a pietei europene a carbonului (sistemul de schimb al cotelor de emisii), taxa pentru gigantii din sectorul digital si taxa asupra tranzactiilor financiare.