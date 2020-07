Parlamentul italian a votat prelungirea starii de urgenta

Actuala stare de urgenta expira pe 31 iulie si guvernul se va reuni, cel mai probabil in cursul zilei, pentru a o prelungi oficial pana la 15 octombrie.Senatul italian a votat primul, marti seara, autorizarea prelungirii starii de urgenta, iar apoi deputatii au dat si ei unda verde acestei decizii miercuri, in jurul pranzului."Din nefericire, pandemia nu s-a terminat complet astazi, chiar daca efectele sunt mai controlate si limitate geografic", a declarat seful guvernului, Giuseppe Conte, in fata deputatilor.Prelungirea starii de urgenta este deci "o alegere inevitabila, chiar obligatorie, bazata pe reflectii pur tehnice", a adaugat Conte, respingand acuzatiile de "liberticid" aduse de opozitia de dreapta.Seful guvernului italian a tinut, de asemenea, sa sublinieze ca prelungirea starii de urgenta nu inseamna o noua izolare a italienilor, dupa cum au vehiculat unele mesaje postate pe retelele sociale.Italia a platit un tribut greu pandemiei, cu peste 35.000 de morti si peste 246.000 de cazuri de contaminare.Starea de urgenta serveste in Italia in principal la facilitarea si accelerarea luarii deciziilor si masurilor menite sa combata efectele unui seism, inundatiilor sau altor catastrofe, in cazul de fata fiind vorba despre pandemia de COVID-19.