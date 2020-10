Parlamentul spaniol a respins cu o majoritatea zdrobitoare o motiune de cenzura a Guvernului Sanchez depusa de extrema dreapta

Initiativa, menita sa doboare Guvernul de stanga, a fost sustinuta de doar 52 de voturi - ale deputatilor Vox -, iar ceilalti 298 de deputati au votat impotriva acesteia, inclusiv cei 88 de deputati ai Partidului Popular (PP, dreapta), principalul partid din opozitie."Votam << nu >> pentru ca spunem << nu >> rupturii pe care o cautati, << nu >> polarizarii de care aveti nevoie", a tunat liderul PP Pablo Casado, adresandu-i-se liderului Vox Santiago Abascal.Pablo Casado a pus astfel capat indoielii pe care PP o lasa sa planeze asupra votului sau, si anume o abtinere - pentru a nu se rupe de electoratul Vox, care provine in buna parte din PP - sau un vot alaturi de Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) si de aliatul acestuia, Podemos (stanga radicala), pentru a se distanta in mod clar de extrema dreapta.Insa liderul PP a menajat si chiar a flatat electoratul partidului de extrema dreapta. Vox continua sa atraga voci din PP, de mai multi ani, si a devenit a treia forta politica din tara in alegerile legislative din noiembrie 2019.Relatiile ambigue ale PP cu Vox sunt ilustrate de faptul ca s-a aliat cu acest partid in cadrul unor coalitii prin care guverneaza in trei regiuni autonome din tara, dintre care cea mai importanta este regiunea Madrid.Pablo Casado a subliniat asupra "respectului" fata de alegatorii Vox care, afirma el, "nu merita sa fie folositi intr-o strategie care indeparteaza proiectele alternantei" pe care le are PP."Populism pur. Cu cat Spaniei ii este mai rau, cu atat mai bine va este voua", a declarat el, acuzand Vox ca este "colacul de salvare" al Guvernului Snachez si ca afecteaza sansele PP de a ajunge la putere.