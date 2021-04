SUA: Unul dintre participantii la asediul Capitoliului a fost arestat dupa ce s-a laudat pe internet

Robert Chapman, 50 de ani si cu domiciliul in Yonkers, statul New York, este acuzat ca a patruns ilegal in incinta Congresului SUA, potrivit unui mandat de arestare al FBI datat joi.La 6 ianuarie, o multime de partizani ai lui Donald Trump , incurajati de omul de afaceri republican, au luat cu asalt Capitoliul pentru a contesta certificarea rezultatului alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020 si victoria lui Joe Biden O saptamana mai tarziu, Robert Chapman i-a spus unei persoane cu care discuta pe Bumble ca a facut parte din grupul de atacatori. Am invadat Capitoliul . Am ajuns pana la Statuary Hall!", s-a laudat el intr-o conversatie a carei captura de ecran a fost difuzata de justitia americana."Nu ne potrivim", i-a raspuns laconic cealalta persoana care s-a grabit sa contacteze politia.Dupa acest raport, un agent FBI a studiat imagini ale camerelor de securitate pentru a-l identifica pe Robert Chapman, care se afla intr-adevar in acea sala a Capitoliului in cursul asaltului.FBI a gasit, de asemenea, fotografii si mesaje publicate pe Facebook care atesta prezenta lui Robert Chapman in sediul legislativului american la 6 ianuarie.Potrivit canalului de televiziune WNBC din New York, Robert Chapman a fost arestat joi in orasul Carmel (statul New York), apoi a comparut prin videoconferinta in fata unui tribunal federal.Ulterior, a fost eliberat conditionat, mai scrie AFP.