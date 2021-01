Partidul de guvernamant din Kazahstan castiga alegerile legislative cu peste 70% din voturi

Partidul Nour Otan, formatiune a presedintelui Kasam-Jomart Tokaev si a predecesorului sau Nursultan Nazarbaev, se afla pe primul loc.La scrutin au participat 312 candidati din cinci partide. Kazahstanul este republica prezidentiala, potrivit Constitutiei intrate in vigoare in 1995. Parlamentul sau este bicameral, fiind format din Senat si Majilis. Pragul pentru accederea in Majilis (camera inferioara a parlamentului kazah) este 7% din voturi.Dintre cei 107 membri ai Majlisului, 98 sunt alesi prin vot direct, iar ceilalti noua sunt alesi de Adunarea Poporului din Kazahstan, organism constitutional condus de presedintele tarii.