Pasagerii unei curse Nisa-Oslo au fost obligati sa intre in carantina. Avionul a aterizat fix in momentul in care autoritatile au anuntat aceasta masura

Potrivit inregistrarilor de pe aeroportul din Oslo si ale SAS, cursa SK4700 a aterizat in capitala Norvegiei fix la miezul noptii. Site-ul de specialitate FlightRadar24 a consemnat aterizarea pe pista de la Oslo la ora 00.01 locala, 22.01 GMT, cu noua minute mai devreme decat ora programata."Dar cum trecerea Frantei in zone rosie era prevazuta incepand de la miezul noptii, pasagerii trebuie sa intre in carantina", a explicat pentru France Presse Elisabeth Johansen, consiliera in Ministerul sanatatii norvegian.Pasagerii pot ramane in carantina la locul de resedinta si nu trebuie sa ramana in hoteluri la aeroport, a precizat aceasta.Cei aflati la bord sperau sa scape de carantina si au aplaudat cand pilotul le-a comunicat ca vor ateriza fix la miezul noptii, a relatat cotidianul Dagbladet. Norvegia a anuntat joi ca Franta, Elvetia, Monaco si Republica Ceha vor intra de a doua zi in "zona rosie" a coronavirusului, cele patru trecand din nou de pragul de 20 de cazuri noi la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile.In ce o priveste, si Norvegia se confrunta cu o inmultire a contaminarilor, cu sapte noi cazuri la 100.000 de locuitori in 14 zile, adica triplarea incidentei, conform datelor OMS Europa.