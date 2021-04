Uniunea Europeana accelereaza implementarea "pasaportului COVID". Finantare suplimentara de peste 100 de milioane de euro

Potrivit Ursulei von de Leyen, presedintele Comisiei Europene, certificatele vor contribui la reluarea calatoriilor sigure in spatiul comunitar."Scopul nostru este sa fie functionale pana in aceasta vara. Invit tarile UE sa creeze fara intarziere infrastructura necesara", preciza Von de Leyen pe Twitter Emiterea acestor certificate se va realiza de catre statele membre si va exista si o varianta electronica, astfel incat sa existe posibilitatea stocarii pe telefoanele mobile ale celor care doresc sa calatoreasca. Dupa aprobarea Consiliului, urmeaza votul in plenul Parlamentului European.Adeverintele electronice verzi vor fi valabile in toate statele membre ale Uniunii Europene, europenii putand dovedi cu acest document fie ca s-au vaccinat, fie ca au un rezultat negativ, fie ca au avut Covid si s-au vindecat.Si europarlamentarul Corina Cretu a facut o postare pe social media, in legatura cu acest subiect. Fostul comisar european spune ca, potrivit propunerii Comisiei Europene, cetatenii europeni vor putea calatori cu acest document daca au un rezultat negativ la testul COVID, daca s-au vaccinat sau daca au trecut prin boala si s-au vindecat. La inceputul acestei luni Ursula von der Leyen a solicitat Parlamentului European si Consiliului European sa adopte propunerea privind pasaportul sanitar, facand apel si catre statele membre UE pentru a creea, "fara intarziere", infrastructura necesara folosirii actului."Certificatele verzi digitale ne vor ajuta sa reluam calatoriile sigure in UE. Scopul nostru este sa le avem functionale pana in aceasta vara. Asadar, invit Parlamentul European si Consiliul sa adopte propunerea noastra, iar tarile UE sa creeze fara intarziere infrastructura necesara!", este mesajului presedintei CE, Ursula von der Leyen , pe contul sau de Twitter.