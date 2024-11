Persoanele care vor sa calatoreasca in spatiul european ar putea beneficia de un pasaport COVID pana in vara, asta pentru ca Parlamentul European si-a propus sa accelereze procedura de aprobare.

Astfel, conform noului calendar, adoptarea acestui nou document se va face pana in vara, informeaza Parlamentul printr-un comunicat oficial.

Eurodeputatii au decis initierea procedurii de urgenta cu 468 de voturi pentru, 203 impotriva si 16 abtineri.

In timpul dezbaterii in plen de miercuri, marea majoritate a eurodeputatilor au sprijinit crearea rapida a adeverintei electronice verzi, care urmareste sa faciliteze circulatia sigura si libera in interiorul UE pe durata pandemiei de coronavirus, conform Agerpres.

Ce informatii vor fi in pasaport

Potrivit propunerii CE, aceasta ar include informatii cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19, la un rezultat negativ la testul Covid-19, precum si informatii privind orice infectie anterioara cu coronavirus.

Mai multi vorbitori au subliniat necesitatea de a avea garantii solide in materie de protectie a datelor cu caracter personal si medical si au subliniat ca nu trebuie discriminate persoanele care nu au fost vaccinate, se mai precizeaza in comunicat.

"Avem nevoie de adeverinta electronica verde pentru a ne restabili increderea in spatiul Schengen, continuand totodata lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Adeverinta nu poate fi o conditie prealabila pentru libera circulatie, deoarece aceasta este un drept fundamental in Uniunea Europeana si nu poate conduce la discriminare. Datele cetatenilor trebuie sa fie in siguranta si doar datele necesare ar trebui incluse in adeverinta", a declarat dupa vot presedintele Comisiei LIBE, spaniolul Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D).

