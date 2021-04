Cum l-au ucis cu sange rece doi tineri din Videle pe un pastor german. Romanul Vandam G era "prostituat in cartierul gay"

Ce a facut pastorul

Potrivit anchetatorilor, romanul care a locuit in apartamentul lui Zuber s-a decis sa-l jefuiasca pe acesta si l-a implicat in planul sau si pe al doilea roman, dar si pe un al treilea suspect, tot roman."Nu l-am ucis pe Reinhold Zuber, sunt nevinovat", a declarat romanul Vandam G. in fata instantei din Berlin.Vandam G. si Cristian-Cosmin C., ambii romani, provin din Videle, in varsta de 21 de ani, respectiv 24 de ani. Procesul lor a inceput ieri in fata celei de-a 8-a Marii Camere a Tineretului a Curtii Regionale din Berlin. Cristian-Cosmin C. a decis sa nu faca niciun fel de declaratii in instanta. Vandam G., pe de alta parte, a dat o declaratie pe care avocatul Robert Tietzeo citeste in numele sau.Vandam G. explica faptul ca a lucrat "ca prostituat in cartierul gay" din Berlin-Schoneberg. De fapt, el spune ca a vrut sa se devina mecanic auto, dar nu a putut gasi o pozitie de ucenicie. Pentru a castiga bani pentru a-si intretine partenera si pe cei doi copii, el s-a oferit barbatilor.Pastorul l-a intalnit pe strada si i-a propus romanului o partida de sex, a povestit barbatul din Videle, adaugand ca actul sexual nu a functionat prea bine, motiv pentru care Zuber ar fi vrut ca Vandam sa continue. A refuzat, dar pastorul nu a renuntat.Situatia a devenit "incomoda". Vandam G. a parasit in cele din urma apartamentul, dupa ce a stat acolo aproximativ o ora.Conform anchetatorilor, Vandam G. l-ar fi lovit pe pastorul in varsta de 77 de ani in fata, potrivit rechizitoriului. Complicele necunoscut il ajutase "probabil", spune procurorul. Poate pentru ca pastorul strigase dupa ajutor, Vandam G. l-a sufocat pe acesta cu o perna in fata impreuna cu celalat complice, pana cand barbatul a murit.