Patriarhul Moscovei le cere femeilor sa evite avortul: "Da nastere copilului si da-ni-l noua, Bisericii"

"Da nastere copilului si da-ni-l noua, Bisericii, si noi vom face tot ce putem pentru a-l creste si a-l pune pe picioare", a afirmat liderul Bisericii Ortodoxe Ruse , Patriarhul Kirill, intr-o videoconferinta.Cu aceasta propunere, el doreste, de asemenea, sa ajute la reducerea crizei demografice cu care se confrunta Rusia , tara care a inregistrat o scadere record a populatiei. "Suntem o tara mare si trebuie sa devenim mai mare", a spus Patriarhul Kirill. O modalitate pentru a face acest lucru, a mai spus el, este sa avem mai putine avorturi.Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse a dorit sa dea asigurari femeilor care decid impotriva avortului: "Noi acceptam pe toata lumea, indiferent de religie si cetatenie". El a afirmat ca biserica a infiintat 77 de centre de criza intre Kaliningrad si Kamciatka pentru femeile insarcinate aflate in dificultate.Presedintele rus Vladimir Putin a invocat recent scheme de sprijin, prin care va oferi ajutoare financiare familiilor ruse greu incercate. Liderul de la Kremlin considera veniturile mici drept un obstacol in calea unui numar mai mare de nasteri.Populatia Rusiei s-a diminuat cu peste 510.000 de persoane pe parcursul unui an, cea mai mare scadere de la mijlocul anilor 2000, potrivit statisticilor oficiale. Conform unor estimari preliminare, Rusia avea 146.238.185 de locuitori la 1 ianuarie 2021, a indicat agentia de statistici Rosstat intr-un comunicat.La fel ca multe alte tari, Rusia este afectata de numeroase decese cauzate de pandemia de coronavirus. In acelasi timp, Rusia a suferit un declin demografic aproape permanent de la caderea URSS, in 1991, din cauza situatiei economice dificile a multor familii.In paralel a scazut si numarul de avorturi inregistrate. In timp ce dupa prabusirea Uniunii Sovietice in 1992 au avut loc circa 3,5 milioane de avorturi, numarul acestora a scazut la aproximativ jumatate de milion in 2020.