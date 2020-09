Patru ani de cosmar traiti de o romanca abuzata de sotul spaniol. "I-a interzis sa vorbeasca in romana, a tuns-o la zero, o batea zilnic"

Cazul, ce a oripilat opinia publica spaniola, va fi judecat de o instanta din Valencia, incepand de marti, 15 septembrie.Evenimentele s-au produs intre 2016 si 2019 in orasul valencian Ontinyent. Parchetul a solicitat pentru agresor 18 ani de inchisoare. Asta pentru ca, potrivit ABC - editia de Valencia, barbatul si-a abuzat in mod repetat partenera, fracturandu-i un os si rupandu-i splina.Romanca era pur si simplu terorizata de partenerul ei. Acesta i-a interzis sa vorbeasca in romana, a tuns-o la zero, o batea zilnic, iar uneori se "amuza" stingandu-si tigarile pe picioarele ei. Bruta isi confunda de multe ori victima cu un sac de box. Potrivit sursei citate, spaniolul a lovit-o cu atata forta in stomac incat i-a rupt splina, obligandu-i pe medici sa o opereze de urgenta. Cu alta ocazie, agresorul a lovit-o cu un baston provocandu-i o fractura de os.Presa din Spania scrie ca barbatul o maltrata pe tanara profitand si de diferenta de varsta de 11 ani. Ii interzicea si cele mai elementare lucruri si spunea ca "o tine in frau", laudandu-se cu asta. Doar ca, dupa ce tanara a fost operata, iar medicii au fost obligati sa-i scoata splina rupta din cauza loviturilor incasate, intregul caz a iesit la iveala. Acum, barbatul va trebui sa dea explicatii anchetatorilor, iar procurorii au cerut o pedeapsa exemplara - 18 ani de inchisoare.