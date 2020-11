Patru navigatori, printre care si un roman, rapiti de pirati in Golful Guineei

Potrivit unui comunicat al Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), patru navigatori au fost rapiti in ultimul atac de piraterie din Golful Guineei care a implicat un tanc petrolier."Atacul tancului Agisilaos inregistrat in Insulele Marshall a fost raportat pe 29 noiembrie 2020, in timp ce acesta se afla la cinci mile marine de la marginea de vest a Golfului Guineei si la 22 de mile marine la vest de Togo. Echipajul navei a incercat sa evite imbarcarea prin manevre evazive, dar nu a avut succes. Petrolierul ar fi avut la bord 23 de membri in echipaj inainte de incident, inclusiv cetateni rusi, romani si filipinezi", se arata in comunicatul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Conform reprezentantilor acestora, printre navigatorii rapiti se afla si un roman.Sursa citata mentioneaza ca nava se afla acum in siguranta cu restul echipajului la bord, iar autoritatile au fost notificate de acest incident.SLN a precizat ca acesta este cel de-al 24-lea incident de rapire confirmat in apele Golfului Guineei in 2020, cu 122 de echipaje rapite de pe nave, arata datele din Dryad. Atacul este raportat in spatele unui sir de rapiri reusite in zona in ultima luna.Sindicatul Liber al Navigatorilor considera ca zona Golfului Guineei trebuie securizata cat mai urgent."Apele maritime din vestul Africii raman periculoase pentru navigatie. Sindicatul Liber al Navigatorilor, in cor cu organizatiile navigatorilor din toata lumea reunite sub ITF, considera ca zona Golfului Guineea trebuie securizata cat mai urgent din acest punct de vedere. Pirateria este un real pericol pentru navigatori si nu de putine ori aceste atacuri barbare au dus la pierderea vietii mai multor navigatori, in ciuda faptului ca aceste rapiri vizeaza direct un scop material, acela de a obtine sume de bani din partea rapitorilor", a mai transmis Sindicatul Liber al Navigatorilor.Citeste si: VIDEO Coada imensa la Jumbo. Zeci de oameni asteapta in fata magazinului sa cumpere cadouri. "Vine sfarsitul lumii?