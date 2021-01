VIDEO Patru oameni au murit in urma exploziei din Madrid. Cine sunt victimele

At least four people killed after powerful gas explosion tears through residential building in central Madrid. https://t.co/UlxScWLJf8 pic.twitter.com/vzjFlrizLm - ABC News (@ABC) January 21, 2021

Acest tanar preot, in varsta de 36 de ani, care a fost ordinat in iunie, era unul dintre cei 11 raniti inregistrati miercuri in urma deflagratiei care a distrus un imobil ce apartine unei parohii si in care locuiesc de obicei preoti, situat pe o strada din centrul capitalei spaniole.Tanarul preot "a fost transferat la spital din cauza ranilor" si a murit "la putin timp dupa ora (locala) 1.30", a anuntat intr-un comunicat arhiepiscopul Madridului.Doi barbati care mergeau pe strada si o persoana care repara un boiler in imobil au murit in explozie, potrivit autoritatilor, care au anuntat initial - in mod eronat - ca o o femeie in varsta de 85 de ani se afla intre victime.Autoritatile au anuntat de asemenea un disparut, care s-a dovedit a fi unul dintre morti.Ministerul bulgar de Externe a precizat, la randul sau, ca una dintre victime este un bulgar in varsta de 47 de ani. Sase etaje ale cladirii au fost spulberate , iar fatada a fost complet sparta de violenta explozie.Insa nimeni nu a fost ranit in azilul de batrani si in unitatea de invatamant de langa imobilul distrus.Citeste si: CCR: Prevederile care interzic referirea la identitatea de gen in scoli creeaza un cadru normativ confuz. Care este motivarea