LIVETEXT FOTO Atac la Paris in fata fostului sediu Charlie Hebdo. Noul bilant raportat de politie: Doua persoane injunghiate. Un satar a fost gasit la intrarea intr-o statie de metrou

Ziare.com prezinta in regim livetext evolutia evenimentelor din Paris.15:41 O angajata a Front Line, contactata de AFP, a marturisit ca doi dintre colegii ei au fost raniti in urma atacului."Doi colegi fumau tigari la parterul cladirii cladirii, pe strada. Am auzit tipete. M-am dus la fereastra si am vazut un coleg de-al meu, patat de sange, fiind urmarit de un barbat cu o maceta pe strada. Stim ca cei doi colegi ai nostri sunt raniti, dar nu stim mai multe pentru moment", a spus aceasta.15:37 Un satar a fost gasit la intrarea in statia de metrou Richard Lenoir, transmite Le Figaro. Unul dintre suspecti l-ar fi pierdut cand a fugit spre metrou.15:14 Primele raportari din teren spuneau ca patru persoane au fost ranite, dar politia a rectificat ulterior cifra la doua, scrie The Guardian 15:06 O ancheta flagranta a fost deschisa pentru tentativa de asasinat, atribuita unei asociatii criminale teroriste.Departamentele implicate in ancheta sunt Directia Regionala a Politiei Judiciare a Prefecturii Politiei din Paris (DRPJ) si Directia Generala a Securitatii Interne (DGSI).15:03 La ora 13:30, un al doilea suspect a fost arestat langa statia de metrou Richard Lenoir de catre brigada retelei feroviare, potrivit informatiilor obtinute Le Figaro. Se spune ca barbatul ar fi de orgine indo-pakistaneza si ar fi mic de inaltime.14:46 Cele doua persoane aflate in stare foarte grava, un barbat si o femeie, sunt producatori in cadrul agentiei de stiri First Lines, ale carei sedii sunt adiacente fostelor birouri ale Charlie Hebdo. Atacatorul a actionat pe strada Nicolas Appert, in fata biroului lor, cu ceea ce ar putea fi un satar, conform informatiilor colectate de Le Figaro.14:31 O unitate de criza a fost deschisa la Ministerul de Interne, unde ministrul Gerald Darmanin a mers "urgent" cu premierul Jean Castex, scrie Le Figaro 14:20 Un suspect a fost arestat pe treptele Operei Bastiliei. Acesta avea urme de sange pe haine. Atacul ar fi fost orchestrat de un singur barbat, astfel ca politia nu mai cauta in momentul de fata niciun complice, transmite Le Figaro Presa locala raporteaza ca toate scolile, cresele si centrele de ingrijire din zona au fost inchise.La fata locului au ajuns si pompieri, politisti si soldati.Viceprimarul Parisului, Emmanuel Gregoire, a declarat pe Twitter : "Un individ potential periculos este in prezent cautat de politie, fiti atenti si evitati zona Richard Lenoir".Birourile revistei au fost scena unui atac terorist in 2015 cand 12 persoane au fost omorate.