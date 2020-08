Patru zile de conventie a Partidului Democrat american: Barack Obama il acuza pe Trump de abuz de putere/ Joe Biden, nominalizat oficial candidatul democratilor la prezidentiale

Partidul Democrat s-a prezentat - intr-o conventie desfasurata practic online - ca o formatiune incluziva si integratoare, capabila sa-i includa atat pe social-democratii de pe partea stanga, cat si pe republicanii nemultumiti de pe partea dreapta, cu o viziune catre diversitate ca virtute si o atitudine binevoitoare fata de imigratie. Joe Biden , fost vicepresedinte si fost senator in varsta de 77 de ani, a fost nominalizat in cea de-a doua noapte a Conventiei Nationale Democrate si vazut ca omul care poate ajuta la vindecarea natiunii, inclusiv la depasirea divizarilor legate de injustitia sociala, dupa o vara marcata de proteste sub sloganul Black Lives Matter (Vietile negrilor conteaza).El a acceptat in ultima noapte a Conventiei desemnarea pentru functia de presedinte, intr-un discurs in care l-a acuzat pe Trump ca a ''esuat sa ne protejeze pe noi si sa protejeze America ''.In a treia noapte s-a scris istorie, intrucat democratii au desemnat-o oficial pe Kamala Harris (55 de ani) candidata pentru functia de vicepresedinte. Ea este prima femeie de culoare care obtine aceasta nominalizare si discursul sau de acceptare a fost presarat cu laude la adresa mamei sale, care a emigrat din India Tot in cea de-a treia noapte a Conventiei Democrate fostul presedinte Barack Obama a transmis un mesaj in care a avertizat ca la alegerile din noiembrie este in joc insasi soarta democratiei din SUA. A fost extrem de neobisnuit sa auzi un fost presedinte denuntandu-l pe succesorul sau direct drept o persoana incapabila sa se ridice la nivelul provocarii reprezentate de functia de presedinte, noteaza dpa.Obama l-a acuzat pe Donald Trump de abuz de putere in favoarea sa si a adeptilor sai si l-a avertizat pe actualul presedinte ca foloseste Casa Alba drept scena pentru un reality show televizat. El le-a cerut oamenilor sa il voteze pe Joe Biden si sa nu cedeze in fata cinismului.In ultima noapte a Conventiei a fost adaugata o doza de umor prin mesajele transmise de actrita Julia Louis Dreyfuss - cunoscuta din serialul de comedie Seinfeld si, mai nou, din seria Veep - si de Sarah Cooper, care a devenit cunoscuta prin parodierea presedintelui Donald Trump pe social media.Chiar inaintea discursului de acceptare rostit de Joe Biden, delegatii democrati au aflat de situatia unui baiat de 13 ani, Brayden Harrington, cu o problema grava de vorbire. Biden insusi si-a tratat o problema similara, amintindu-si ca atunci cand era copil a fost tinta ironiilor pentru ca era balbait, problema cu care uneori se confrunta si la varsta de 77 de ani.Brayden Harrington l-a intalnit pe Joe Biden in New Hampshire si a spus ca a fost incurajat de povestea fostului vicepresedinte american. ''Copii ca mine conteaza pe voi pentru a alege pe cineva la care privim cu admiratie'', a spus Harrington in mesajul video adresat politicienilor democrati.