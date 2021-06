Paul McCartney si Tom Jones, printre artistii care cer premierului britanic o reforma a modului in care se face plata pentru accesarea pieselor online

Ei i-au scris lui Johnson ca legea "nu a tinut pasul cu ritmul schimbarii tehnologice" atunci cand au fost calculate platile. Publicata prima data in luna aprilie , scrisoarea deschisa include acum 234 de nume, intre care Joe Strummer Estate si artisti pop, rap si rock precum Kano, Wolf Alice si Jessie Ware.Semnatarii considera ca serviciile de streaming si casele de discuri fac miliarde de lire sterline fara a distribui corect bani artistilor."Artistii de azi castiga foarte putin din muzica lor - cei mai multi dintre artistii invitati primesc mici parti dintr-un cent de dolar american pe accesare si muzicienii de inregistrari nu primesc nimic", se arata in scrisoare, potrivit BBC.Este precizat ca "doar doua cuvinte trebuie schimbate" in Legea drepturilor de autor din 1988 pentru a face ca serviciile de streaming sa plateasca muzicienii aproximativ la fel ca posturile de radio.Cand un cantec este difuzat la radio, redeventele sunt impartite in mod egal intre casa de discuri si artist/compozitor, cu o mica parte ce revine muzicienilor de inregistrari si interpretilor de sprijin, un sistem cunoscut ca remuneratie echitabila.Cat priveste serviciile de streaming, casele de discuri retin mare parte din bani, iar artistul primeste aproximativ 13%, in medie, in timp ce muzicienii de inregistrari nu primesc nimic.Artistii cer in special ca o clauza din Legea drepturilor de autor sa fie modificata astfel ca remuneratia echitabila sa se aplice si in cazul streamingului.Scrisoarea a revenit in atentie in timp ce membrii parlamentului britanic se pregatesc sa prezinte luna aceasta un raport privind sectorul de streaming muzical.