17 octombrie - Ziua internationala pentru eradicarea saraciei (ONU)

Potrivit ONU, faptul ca milioane de persoane traiesc in saracie extrema intr-o lume caracterizata printr-un nivel fara precedent de dezvoltare economica, mijloace tehnologice si resurse financiare, este revoltator. Saracia nu este doar o problema economica, ci mai degraba un fenomen multidimensional, care include atat lipsa veniturilor, cat si a capacitatilor de baza pentru a trai in demnitate.Persoanele care traiesc in saracie se confrunta cu multe lipsuri interdependente, care se sustin reciproc, impiedicandu-le sa-si obtina drepturile si perpetuand saracia, inclusiv: conditii de munca periculoase, locuinte nesigure, lipsa alimentelor nutritive, acces inegal la justitie, lipsa puterii politice, acces limitat la asistenta medicala.Tema din 2020 privind marcarea Zilei internationale pentru eradicarea saraciei - "Acting together to achieve social and environmental justice for all" / "Actionand impreuna pentru a realiza justitia sociala si de mediu pentru toti" - abordeaza provocarea realizarii justitiei sociale si de mediu pentru toata lumea.Recunoasterea intr-o masura din ce in ce mai mare a multidimensionalitatii saraciei inseamna ca aceste doua chestiuni sunt inseparabil interconectate si ca justitia sociala nu poate fi pe deplin realizata fara a corecta, totodata, si problemele de mediu. Desi s-au inregistrat progrese in combaterea saraciei materiale, nu s-a intamplat acelasi lucru in privinta abordarii celorlalte dimensiuni importante ale saraciei, inclusiv impactul in crestere rapida asupra mediului.Oamenii care traiesc in saracie extrema, deseori din necesitate, sunt primii care actioneaza decisiv in cadrul comunitatilor lor ca raspuns la saracie, schimbari climatice si provocari de mediu. Cu toate acestea, eforturile si experienta lor trec adesea neobservate si neapreciate; capacitatea lor de a lua masuri pozitive a fost trecuta cu vederea; nu sunt recunoscuti ca factori de schimbare si vocile lor nu sunt auzite, in special in organismele internationale.Acest lucru trebuie sa se schimbe, arata ONU. Participarea, cunostintele, contributia si experienta persoanelor care traiesc in saracie trebuie sa fie evaluate, respectate si reflectate in eforturile de a construi o lume echitabila si durabila in care sa existe justitie sociala si de mediu pentru toti.Ziua internationala pentru eradicarea saraciei reprezinta o oportunitate de a aprecia efortul si lupta persoanelor care traiesc in saracie, o sansa pentru ca acestea sa-si faca auzite nevoile si un moment pentru a recunoaste faptul ca oamenii saraci sunt primii care lupta impotriva saraciei.Alegerea datei privind marcarea Zilei internationale pentru eradicarea saraciei a avut in vedere ziua de 17 octombrie a anului 1987, cand peste o suta de mii de oameni s-au adunat in Piata Trocadero din Paris, unde a fost semnata Declaratia Universala a Drepturilor Omului in 1948, in semn de solidaritate cu victimele saraciei extreme, a violentei si a foametei.Manifestantii, veniti la indemnul preotului catolic Joseph Wresinski, au declarat ca saracia este o incalcare a drepturilor omului si au afirmat necesitatea de a se aduna pentru a se asigura ca aceste drepturi sunt respectate. Aceste convingeri au fost inscrise pe o piatra comemorativa inaugurata in aceeasi zi.Reproduceri ale pietrei comemorative au fost dezvelite in intreaga lume, servind ca loc de adunare pentru a sarbatori Ziua internationala pentru eradicarea saraciei. O astfel de replica este situata in gradina sediului Natiunilor Unite si este locul unde anual au loc ceremonii organizate de Secretariatul Natiunilor Unite din New York.