Pelerinajul de la Mecca, permis doar persoanelor vaccinate impotriva COVID-19

Ministrul saudit al sanatatii, Tawfiq al-Rabia, a declarat ca inclusiv cei insarcinati cu organizarea si lucratorii care se ocupa de instalatiile religioase si sanitare din orasele sfinte vor trebui sa fie vaccinati inainte de inceperea "Haji", pelerinajul anual de la Mecca, ce se va desfasura in luna iulie.Fiecare musulman apt fizic si care isi permite din punct de vedere economic este obligat sa participe la acest pelerinaj cel putin o data in viata.In afara pelerinajului anual , milioane de musulmani din intreaga lume obisnuiesc sa viziteze Arabia Saudita pe parcursul intregului an pentru Umrah, un pelerinaj mai mic la Marea Moschee de la Mecca si la moscheea Profetului Mahomed la Medina.Ambele lacasuri de cult au fost inchise anul trecut sapte luni din cauza pandemiei, fiind redeschise in octombrie cu o afluenta limitata la 30% din capacitate.Pelerinajul de la Mecca s-a desfasurat la sfarsitul lunii iulie 2020 cu un numar de numai aproximativ o mie de fideli, cetateni sauditi sau rezidenti in regat.