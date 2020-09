PEN Romania si PEN International cer eliberarea prizonierilor politici din Belarus

"Represiunea e si mai profunda decat se vede - stim cu totii despre arestarea liderilor Opozitiei, dar sunt arestati & reprimati si profesori, muzeografi, muzicieni- in fine, oricine isi exprima dezacordul fata de politicile represive ale lui Aleksandr Lukasenko. E inadmisibil ce se intampla - si e inadmisibil sa tacem", declara PEN Romania.De asemenenea, organizatiile semnatare ale documentului PEN International atrag atentia asupra faptului ca libertatea de exprimare este incalcata grav si in mod sistematic, precum si alte drepturi civile, ale omului, fundamentale intr-o societate democratica. Mai mult, opozitia si vocile contestare sunt puse la zid.Scriitoarea Svietlana Aleksievic, presedinte PEN Belarus, precizeaza in textul documentului, ca "incepand de azi, 24 de persoane din Belarus sunt prizoniere politic. Alaturi de ei si bloggeri si jurnalisti, personalitati culturale, toti aceia care au trezit din amortire societatea civila din Belarus, si pentru prima data in 26 de ani au creat o serioasa competitie/opozitie regimului autocratic al lui Alexander Lukasenko. Astazi, scriitorii din Belarus fac opozitie si fac auzita vocea poporului scriind adevarata poveste care se scrie, de fapt, pe strazile si in pietele oraselor, nu la masa de scris. PEN Belarus cere autoritatilor sa elibereze prizonierii de indata. Cerem respect pentru libertatea de exprimare, dar si a altor drepturi politice si civile fundamentale".Alaturi de prizonierii politici, se mai arata in comunicatul PEN International, se afla si jurnalistul si politicianul Pavel Seviarynets. "Acesta este retinut, dupa ce a participat la alegeri in 7 iunie, el executand mai multe sentinte, inclusiv acuzatia de violare a regulilor de organizare a alegerilor!, se mai arata in documentul PEN International.Textul integral al comunicatului poate fi citit pe site-ul oficial al PEN International