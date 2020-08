Pentagonul a testat cu succes o racheta intercontinentala

Racheta a fost lansata la ora locala 00:21 (07:21 GMT) de la baza aeriana Vandenberg din California si a parcurs circa 6.760 de kilometri deasupra Pacificului, dupa care a cazut in mare in apropiere de atolul Kwajalein, in Insulele Marshall, au anuntat Fortele aeriene americane intr-un comunicat.Specialisti ai US Air Force se aflau la bordul unui Boeing E-6, un avion derivat din Boeing 707, capabil sa comunice cu intreg comandamentul militar, pentru a 'demonstra eficacitatea si fiabilitatea acestui comandament aerian'.Racheta, care nu era armata, a fost echipata cu trei 'vehicule de reintrare', focoase care contineau fiecare cate un cap nuclear al unei ICBM, a precizat US Air Force.'Minuteman III are 50 de ani, iar continuarea testarii acesteia este esentiala pentru a-i asigura fiabilitatea pana in anii 2030, cand va fi implementat succesorul Minuteman, programul GBSD (Ground Base Strategic Deterrent)', a mentionat colonelul Omar Colbert, responsabil cu testele, citat in comunicat.Minuteman III este singura racheta sol-aer din arsenalul nuclear al SUA din 2005. Aceasta este instalata in silozuri de lansare repartizate la trei baze militare americane, in Wyoming, Dakota de Nord si Montana.Rachetele Trident, lansate de pe mare, sunt desfasurate la bordul submarinelor americane, iar bombele nucleare sunt transportate de bombardiere strategice.Fortele aeriene americane au precizat ca acest test era planificat de mai multe luni si nu reprezinta 'niciun fel de raspuns sau o reactie la evenimente din lume sau tensiuni in regiune'