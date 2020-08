Pentagonul acuza Beijingul de actiuni "destabilizatoare" in Marea Chinei de Sud

Realizarea de exercitii militare in Marea Chinei de Sud "are un efect contrar calmarii tensiunilor si mentinerii stabilitatii. Actiunile Chinei, printre care testele de rachete, destabilizeaza mai mult Marea Chinei de Sud", a afirmat joi Pentagonul intr-un comunicat.Departamentul american al Apararii s-a referit in documentul sau in special la Arhipelagul Paracel, controlat de peste 40 de ani de Beijing in Marea Chinei de Sud, dar revendicat si de Vietnam si Taiwan.La inceputul lui iulie, Pentagonul si-a exprimat "preocuparea" in legatura cu o serie de exercitii militare chineze in jurul acestui arhipelag strategic, cu ape bogate in resurse, in proximitatea caruia Washingtonul trimite frecvente nave de razboi pentru a afirma "libertatea de navigatie" in apele internationale.