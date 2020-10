Pentagonul amana productia de serie a avionului F-35, din cauza simulatorului de lupta

Testarea, programata initial pentru 2017 si amanata ulterior pentru decembrie 2020, a fost reprogramata acum inca o data "din cauza problemelor de pregatire tehnica a activitatii". Atat testarea, cat si decizia de productie in serie "sunt programate in 2021", a declarat Jessica Maxwell, purtatorul de cuvant al sefului de achizitii al departamentului apararii, Ellen Lord, dupa cum scrie publicatia DefenseRomania.ro "Daca testele de lupta ar fi inceput in decembrie, ar fi fost necesare inca doua-trei luni dupa finalizare pentru analiza datelor si redactarea raportul final catre liderii Pentagonului si Congresului. Asta ar fi insemnat luna martie din anul viitor. Acum, ambele evenimente au fost decalate", a precizat Maxwell, fara a oferi alte detalii.Productia aeronavei F-35 va continua in ritmul actual, cu rata scazuta de productie, "in conformitate cu autorizatia si acceptul Congresului", a spus Maxwell. Incepand cu 1 octombrie, mai mult de 570 de avioane, din totalul care se doreste a fi de peste 3.200, au fost contractate de catre SUA si statele aliate.Testul de lupta denumit "Joint Simulation Environment" (JSE) are durata de o luna si presupune folosirea unei replici complete a cabinei aeronavei F-35, echipata cu senzorii si cu electronica sa de lupta. Simulatorul asigura o vedere de 360 de grade si reda toata gama de amenintari aeriene si terestre intalnite in lupta, precum si situatia mijloacelor aeriene aliate.Potrivit sursei citate, problemele tehnice ale testarii tin foarte probabil de finalizarea software-ului necesar functionarii simulatorului la nivelul stabilit prin programul de dezvoltare a aeronavei. In plus, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al Lockheed Martin (lockheedmartin.com), exista opt state partenere (si implicit state client) in cadrul proiectului F-35: SUA, Regatul Unit, Italia, Olanda Norvegia , Danemarca si Canada , precum si sase state client pentru achizitionarea si operarea F-35: Israel Coreea de Sud, Polonia, Belgia si Singapore Turcia nu este enumerata printre acestea si, deocamdata, nici Grecia, ca potential inlocuitor al acesteia.