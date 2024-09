Pentru prima data in 56 de ani, Cuba are un nou premier: Cine il urmeaza pe Fidel Castro in aceasta functie

Manuel Marrero, de profesie arhitect, in varsta de 56 de ani, a fost desemnat premier de Adunarea Nationala a Cubei. Functia nu mai exista in aceasta tara din 1976, relateaza AFP.

Manuel Marrero era ministrul Turismului din 2004.

"Aceasta propunere a fost aprobata de Biroul Politic al Partidului Comunist", a anuntat presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel, care le-a prezentat deputatilor numele lui Manuel Marrero.

Adunarea Nationala, care se intruneste in doua sesiuni ordinare pe an, s-a reunit vineri pentru a aproba modificari ce fac parte din revizuirea Constitutiei, adoptata in aprilie, intre care si restabilirea postului de sef al Guvernului.

"Se prevede ca seful statului sa aiba o putere importanta si ca el sa fie asistat de premier in indeplinirea functiilor guvernamentale", explica recent Granma, ziarul oficial al Partidului Comunist Cubanez (PCC, unic).

El va putea "desemna sau inlocui conducatori si functionari" din administratia centrala de stat si va controla activitatea guvernatorilor provinciilor.

De un an si opt luni, de cand a venit la putere Miguel Diaz-Canel, majoritatea portofoliilor ministeriale a fost reatribuita, un semn al unei schimbari de generatie.

Precedentul sef al Guvernului, de la Revolutia din 1959 in 1976, a fost Fidel Castro.

