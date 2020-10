Perchezitii la ministrul sanatatii francez in ancheta privind gestionarea crizei sanitare

De asemenea, au fost efectuate perchezitii la directorul general al sanatatii, Jerome Salomon.Investigatiile sunt desfasurate in urma unei plangeri ale unor pacienti si familii ale victimelor COVID-19 la Curtea de Justitie a Republicii (CJR), singura instanta abilitata sa judece acte comise de membri ai guvernului in exercitarea functiilor lor.La 7 iulie a fost lansata o ancheta pentru ''abtinere de la combaterea unei calamitati".De la inceputul crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19, CJR a primit 90 de plangeri, dintre care a admis noua. Ele ii vizeaza, printre altii, pe Olivier Veran, pe fostul premier Edouard Philippe, pe fosta titulara a portofoliului sanatatii Agnes Buzyn si pe fosta purtatoare de cuvant Sibeth Ndiaye.Audierea reclamantilor a debutat la inceputul lunii septembrie. In plangeri este denuntata ''incoerenta masurilor'' luate de stat si chiar ''absenta aplicarii recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii''.La randul sau, Parchetul din Paris, care a primit zeci de plangeri vizand membri ai administratiei, a deschis la 9 iunie o ampla ancheta preliminara, in special pentru "punerea in pericol a vietii altei persoane" si "omucidere involuntara".Executivul francez a fost acuzat in special ca nu a anticipat criza sanitara, fiind amintite nevoia de masti faciale si de alte echipamente medicale in primul val al pandemiei, in primavara acestui an.