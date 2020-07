Perioada 2010-2019, decada interstelara. Descoperiri revolutionare ale ultimului deceniu

In ultimii 10 ani, eforturile globale au permis finantarea unor echipe mari de cercetatori, ceea ce a dus la descoperiri extrem de importante pentru evolutia omenirii, scrie National Geographic. In 1916, Albert Einstein sustinea ca in momentul in care obiectele cu destula masa accelereaza, ar putea crea unde care sa strabata spatiul si timpul.In 2015, observatorul LIGO a studiat efectele coliziunii dintre doua gauri negre, iar descoperirea a fost anuntata in 2016.In ultimul deceniu, datele despre planete ce orbiteaza in jurul stelelor indepartate s-au inmultit datorita Telescopului Spatial Kepler al organizatiei NASA.In 2017, cercetatorii au descoperit TRAPPIST-1, un sistem la o distanta de 39 de ani-lumina de Terra, ce include 7 planete asemanatoare cu a noastra.Editarea ADN-ului a cunoscut o dezvoltarea uluitoare in ultimii 10 ani, in mare parte datorita sistemului Crispr-Cas9.In 2012, cercetatorii au propus ca Crispr-Cas9 sa fie folosit ca unealta de editare genetica. In doar cateva luni, alte echipe au confirmat ca tehnica poate fi folosita si in cazul ADN-ului uman.Din pacate, in 2018, spre oroarea lumii medicale, aceeasi tehnologie a fost folosita in experimentul pe doua gemene din China , realizat de He Jiankui, insa se pare ca studiul a esuat, in ciuda afirmatiilor echipei responsabile.Cel mai probabil, in viitor, perioada 2010-2019 va fi cunoscuta drept decada interstelara.. In plus, au fost observate primele vizite ale obiectelor interstelare in Sistemul Solar.In August 2012, nava Voyager 1 a trecut de granita heliosferei.Voyager 2 a avut aceeasi performanta in noiembrie 2018. Ambele continua sa transmita date incredibile catre NASA.In iulie 2015, nava New Horizons a NASA a vizitat Pluto si a trimis inapoi primele imagini.In prima zi a anului 2019, New Horizons a reusit sa surprinda imagini si cu obiectul antic Arrokoth.