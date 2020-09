SUA: Sapte morti si cel putin 177 de persoane infectate cu COVID-19 dupa ce au participat la o nunta

Nunta, la care au participat 65 de persoane - incalcand limita oficiala de maximum 50 de persoane - dateaza din 7 august, mai intai cu o ceremonie la o biserica baptista si apoi o receptie la "Big Moose Inn", doua locatii in apropiere de pitorescul orasel Millinocket (4.000 de locuitori).Zece zile mai tarziu, 24 de persoane legate de acest eveniment au fost testate pozitiv pentru COVID-19, iar Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) din Maine a deschis o ancheta.Directorul centrului, Nirav Shah, a oferit joi un nou bilant: cel putin 177 de persoane infectate si sapte persoane decedate - dintre care "niciuna nu a fost prezenta fizic" la nunta, a spus el.Investigatiile privind contactele au legat mai multe focare de coronavirus aparute in Maine de aceasta nunta: peste 80 de cazuri intr-o inchisoare la 370 km distanta, unde unul dintre gardieni a fost la nunta, 10 cazuri probabile intr-o biserica baptista din aceeasi zona, si 39 de cazuri si sase decese intr-un camin de batrani, la 160 km de Millinocket.Pentru acest oras si regiunea sa, care relaxase regulile de distantare introduse la inceputul epidemiei si credea ca virusul apartine trecutului, reaparitia bolii a fost brutala."Cand am aflat ce s-a intamplat, toata lumea s-a intors in izolare (...) Am inchis totul in oras", a declarat Cody McEwen, presedintele Consiliului municipal.Unii locuitori si-au exprimat revolta fata de organizatorii evenimentului, incepand cu localul a carui licenta a fost suspendata temporar."Nu ar fi trebuit sa organizeze aceasta nunta. Ar fi trebuit sa se limiteze la 50 de persoane asa cum era regula", a afirmat Nina Obrikis, membra a Bisericii Baptiste. "Acum nu mai putem sa mergem nicaieri, sa facem nimic", a mai spus ea.Guvernatorul statului Maine, Janet Mills, i-a avertizat joi pe cei 1,3 milioane de locuitori ai acestui mic stat rural, unde rata de contaminare este limitata in prezent la 0,6%.Astfel de focare "ameninta sa distruga avansul obtinut" in fata epidemiei, a spus ea. "COVID-19 nu se afla de cealalta parte a barierei, se afla in curtile noastre", a mai spus ea.De la inceputul epidemiei, in intreaga lume au fost inregistrate o serie de evenimente "ultra-propagatoare" care au provocat un numar exponential de cazuri. Primele identificate in Statele Unite au fost o conferinta a unei companii de biotehnologie din Boston in februarie, la care au participat circa 175 de persoane, si o inmormantare in Georgia , unde peste 100 de persoane au contractat virusul.In ultimele saptamani, focare au fost inregistrate in mai multe campusuri universitare, determinand trimiterea studentilor acasa.Un astfel de caz a fost Universitatea publica din Oneonta, nordul statului New York, cu peste 670 de infectari detectate intr-o luna.