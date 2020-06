Personalitati politice si vedete participa la un summit pentru colectarea de fonduri pentru vaccinuri: Merkel, Macron, Justin Bieber, Coldplay si Shakira

Ziare.

com

Agentia remarca alaturarea neobisnuita la eveniment a unor personalitati politice, cum ar fi cancelarul german Angela Merkel , cu vedete ale muzicii pop - Justin Bieber sau Shakira La dezbateri si interviuri sunt asteptati si presedintele Frantei, Emmanuel Macron , actorul si luptatorul Dwayne Johnson - The Rock, cantautoarea si actrita Miley Cyrus , formatia britanica Coldplay si solistul american de culoare Usher. Programul include un concert care va fi difuzat online.Scopul este mobilizarea pentru finantarea cercetarii in domeniul vaccinarii, testarii si tratamentelor pentru coronavirus, arata un comunicat de presa. Comisia Europeana a strans pana acum in acest scop 10 miliarde de euro, a anuntat vineri purtatorul de cuvant Eric Mamer. El a adaugat ca summitul si concertul vor aduce mai multe fonduri "pentru a asigura accesul la vaccinuri oamenilor din intreaga lume, tuturor celor care au nevoie de ele"."Artistii au puterea de a inspira schimbarea. Ei isi folosesc talentele pentru a servi unor cauze marete", a declarat von der Leyen