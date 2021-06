Peru ajunge tara cu cei mai mare numar de decese covid din lume la mia de locuitori. Bilantul mortilor a ajuns de la 69.000 la 180.000

Potrivit unui Consiliu tehnic, infiintat in aprilie si alcatuit din experti peruani si specialisti de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), numarul deceselor din cauza covid-19 era, la 22 mai, de 180.764 in aceasta tara cu 33 de milioane de locuitori - cea mai afectata din lume.Un bilant precedent anunta duminica 69.342 de morti si plasa Peru pe locul 13, cu 2.103 de morti la un milion de locuitori.Anterior, Ungaria era cea mai afectata tara din lume de covid-19, raportat la populatie sa, cu 3.077 de morti din cauza covid-19 la un milion de locuitori, potrivit AFP."Incepand de azi (luni) (...), vom avea date mai exhaustive, care vor fi foarte utile in gestionarea pandemiei", a anunat intr-o conferinta de presa presedinta Consiliului de Ministri Violeta Bermudez, numarul doi in Guvern.Consiliul tehnic a propus o modificare a criteriilor de inregistrare a mortilor, dupa ce a apreciat ca "metodologia actuala prezinta limite care antreneaza o subestimare a numarului mortilor din cauza covid-19".Pana acum, autoritatile santare luau in calcul numai mortile in care boala era confirmata cu ajutorul unui test.De-acum urmeaza sa fie inregistrate morti care indeplinesc sapte criterii tehnice - inclusiv contaminari dovedite, dar si "cazuri probabile care prezinta o legatura epidemiologica cu un caz confirmat". Urmeaza sa fie luat de asemenea in calcul "un caz supect de covid-19 care pezinta un cadru clinic compatibil cu boala".Consiliul tehnic este alcatuit din specialisti care fac parte din entitati publice, institutii private peruane si experti OMS.