Peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2. Bilantul oficial al OMS

In prima zi de Craciun, in lume au fost comunicate 655.000 de cazuri noi si s-a depasit pragul de 78 de milioane de imbolnaviri la nivel global. Acest lucru inseamna ca un pamantean din 100 a dezvoltat boala (populatia globului fiind de 7,8 miliarde de oameni la acest moment).Numarul deceselor asociate COVID-19 se ridica la 1,74 milioane, 11.600 fiind inregistrate in ultimele 24 de ore.Pe continentul american sunt contabilizate in prezent 33,9 milioane de cazuri, in Europa - 24,9 milioane, iar in Asia de sud sunt inregistrate 11,8 milioane, intr-o evolutie in care grosul contaminarilor se concentreaza pe primele doua continente.In ceea ce priveste tendintele zilnice, Brazilia sta cel mai prost, inregistrand circa 47.000 de cazuri intr-o singura zi si depasind din nou Regatul Unit, cu aproape 40.000 de cazuri in 24 de ore.Statele Unite continua sa inregistreze recorduri negative si au comunicat 221.000 de cazuri de contaminare in ultimele 24 de ore.Potrivit OMS, pandemia se extinde rapid in Rusia si Germania (29.000 si respectiv 23.000 de cazuri zilnic), in timp ce pare sa stagneze in India , cu 23.000 de cazuri in 24 de ore.