Peste 1 milion de studenti internationali risca sa fie deportati din SUA

Ken Cuccinelli, director adjunct al Departamentului american pentru Securitate Interna a declarat pentru CNN: "Regulile care guverneaza situatia studentilor straini permit cel mult un curs online; noi extindem masiv flexibilitatea la un nivel fara precedent, astfel incat institutiile de invatamant pot utiliza modele hibrid si pot planifica redeschideri. Acum vor fi stabilite regulile pentru un semestru, pe care le vom finaliza in aceasta luna, ceea ce va incuraja din nou redeschiderea institutiilor de invatamant".Autoritatea pentru imigratie si vami din SUA a anuntat luni ca studentii internationali va trebui sa iasa din SUA daca universitatile lor au trecut la cursuri online din cauza pandemiei de COVID-19.Presedintele Donald Trump a calificat marti drept "ridicola" decizia Universitatii Harvard de a muta in sistemul online toate cursurile, din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus, chiar si pentru studentii autorizati sa stea in campus."Cred ca este ridicol", a declarat Trump in timpul unei mese rotunde la Casa Alba , prilej cu care a facut un apel catre scoli si universitati pentru a-si relua cursurile in toamna.. Toata lumea vrea asta - mamele vor asta, tatii vor asta, copiii vor asta. A sosit momentul sa facem acest lucru", a spus Trump.Trump, care la 3 noiembrie va incerca sa obtina un nou mandat de presedinte, i-a acuzat din nou pe unii parlamentari ca atrag educatia in dezbaterea politica, noteaza dpa, citat de AGERPRES "Unii cred ca va fi bine pentru ei, din punct de vedere politic, sa tinem scolile inchise. Acest lucru este intolerabil", a accentuat Donald Trump.Cu 130.000 de decese cauzate de COVID-19, SUA este una dintre cel mai afectate tari de actuala pandemie.