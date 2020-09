Peste 150 de arestari la protestele de duminica din Belarus

Organizatia nonguvernamentala a identificat cel putin 100 de retineri, unele brutale, la Minsk, capitala belarusa, unde zeci de mii de oameni au luat parte la un nou mars pasnic duminica. Cel putin alte 47 de persoane au fost retinute in contextul manifestatiilor desfasurate in provincie, mai ales la Gomel, Brest si Hrodna.La Minsk au avut loc arestari in masa in cursul protestelor de duminica, la care oamenii au cerut demisia presedintelui reales Aleksandr Lukasenko, a relatat si dpa. Peste 50.000 de oameni au participat la manifestatia de duminica, conform dpa, care aminteste ca a fost vorba de cea de a sasea duminica la rand cu astfel de proteste.Potrivit Reuters, la protestele de la Minsk au luat parte cel putin 100.000 de persoane. Agentia rusa de presa TASS, care a citat politia belarusa, a relatat ca au fost arestate cel putin 10 persoane, a mentionat Reuters, precizand ca guvernul prezinta de regula a doua zi cifrele finale.