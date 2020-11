Peste 26.000 de copii au fost ucisi sau raniti in Afganistan in timpul conflictelor din ultimii 15 ani

Numai anul trecut, in Afganistan au cazut victime violentei 3.149 de copii - 874 ucisi si 2.275 raniti - adica 30% din copiii care si-au pierdut viata sau au fost mutilati in zonele de conflict din intreaga lume, arata documentul.Conform organizatiei, statistica inregistreaza copiii prinsi intre fortele pro si antiguvernamentale aflate in conflict direct.Un raport anterior al misiunii ONU in Afganistan (UNAMA) consemna uciderea sau ranirea in Afganistan a 5.939 de civili, dintre care 31% copii, in primele noua luni din 2020.Analiza facuta de Salvati Copiii pentru 2019 arata ca, dintre 11 state considerate cele mai periculoase pentru copii, Afganistanul este cel unde isi pierd viata cei mai multi.Citeste si: Campanie de testare in masa la aeroportul din Shanghai dupa ce mai multi angajati au fost diagnosticati cu COVID-19