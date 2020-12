Peste 300 de baieti au fost rapiti dintr-un liceu din Nigeria. Unul dintre copiii care a evadat: "M-au lovit de mai multe ori pentru ca nu tineam ritmul"

Liceul public pentru baieti din Kankara (nordul Nigeriei) a fost atacat vineri seara de barbati inarmati pe motociclete. Prinsi in schimbul de focuri dintre atacatori si fortele de securitate, sute de elevi au fugit in padurea din apropiere, o parte dintre ei fiind rapiti.Duminica, inca nu se stia nimic de 333 de elevi din totalul celor 839 inregistrati la liceu, a mentionat guvernatorul statului Katsina, Aminu Bello Masari, care a vizitat locul atacului.Autoritatile au asigurat ca armata continua sa-i caute pe cei disparuti, in conditiile in care nigerienii au lansat apeluri catre guvern, in social media si din bancile opozitiei, sa-si intensifice eforturile de salvare a copiilor, exprimand temeri ca acestia ar putea fi raniti sau exploatati de militii. #BringBackOurBoys, rasunau duminica retelele sociale in tara.Politicieni din opozitie l-au criticat si pe presedintele Muhammadu Buhari pentru modul in care a gestionat situatia creata de atac, care a avut loc in statul sau natal. Presedintele, care venise in Katsina chiar in ziua atacului pentru o vacanta ce coincide cu o sarbatoare religioasa in Nigeria, a condamnat sambata atacul comis de "lasi" asupra unor "copii nevinovati". De asemenea, organizatia Unicef a cerut duminica eliberarea neconditionata a tuturor copiilor rapiti.Unul dintre tineri, Osama Aminu Maale, de 18 ani, care a reusit sa scape si sa se intoarca acasa, a relatat pentru France Presse ca barbatii inarmati le-au cerut celor mai mari dintre copii sa se numere, i-au urcat mai intai in autobuze si apoi i-au repartizat in mai multe grupuri care au pornit in mars pe jos. "Eram 520. (...) Unul dintre banditi m-a lovit de mai multe ori pentru ca nu tineam ritmul. M-a lasat in urma, ceea ce mi-a dat sansa sa scap", a spus adolescentul.Bande inarmate formate uneori din sute de membri seamana de mai multi ani teroarea in zone rurale din centrul si nordul Nigeriei, practicand furtul de vite si rapirile pentru a cere bani, mentioneaza AFP.Pe de alta parte, in 2014, gruparea jihadista Boko Haram a rapit 276 de fete de la o scoala din Chibok, in nord-estul Nigeriei, cel putin o suta dintre acestea fiind inca date disparute, noteaza dpa. Militantii islamisti opereaza mai mult in nord-estul Nigeriei, care este cel mai populat stat din Africa