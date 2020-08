Peste 4500 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore in Franta

In total au fost diagnosticate pozitiv 4.897 de noi cazuri, comparativ cu 3.602 sambata.Procentajul de teste pozitive continua sa creasca usor, la 3,6% (fata de 3,5% sambata). Au fost detectate 32 de noi focare, au mai precizat autoritatile.In total sunt spitalizate 4.709 persoane infectate cu COVID-19, un numar in usoara scadere (4.711 sambata, 4.745 vineri).Numarul pacientilor aflati la reanimare (383) este in crestere usoara comparativ cu sambata (380) si a fost inregistrat un decese suplimentar, ridicand numarul total al mortilor de la inceputul epidemiei in Franta la 30.513 persoane, dintre care 20.002 in cadrul unitatilor spitalicesti si 10.511 in centre sociale si medico-sociale (cifrele dateaza de marti si vor fi actualizate la 25 august).Situatia s-a degradat in prezent in Franta pe fondul epidemiei: indicatorii statistici privind contaminarile au crescut din nou, starnind ingrijorarea autoritatilor si a guvernului, care se tem de un al doilea val ce ar putea zgudui din nou sistemul spitalicesc si economia.