Peste 7.000 de persoane s-au inscris pentru a lua parte la o calatorie falsa cu avionul organizata in Taiwan

Prima experienta de acest fel a fost organizata pe 2 iulie.Peste 7.000 de persoane s-au inscris pentru zborul inedit prin intermediul unui concurs organizat pe Facebook . Grupul castigator s-a prezentat pe 2 iulie in Aeroportul din Taipei pentru a se imbarca in calatoria spre nicaieri.Falsii pasageri au trecut de, de verificarea pasaportului si de controlul de securitatea inainte de a urca in avion, potrivit The Telegraph Insotitoarele de zbor au vorbit timp de 15 minute cu pasagerii intr-un avion Airbus A330, detinut de China Airlines."Vreau foarte mult sa parasesc tara, dar din cauza epidemiei multe zboruri nu pot decola", a declarat Hsiao Chun-wei, o femeie de 38 de ani care a participat la primul eveniment impreuna cu fiul."Persoanele care nu au avut ocazia sa se imbarce in zboruri internationale la Songshan pot folosi aceasta sansa pentru a experimenta si pentru a afla mai multe despre procesul de imbarcare si facilitatile relevante de servicii", a spus Chih-Ching Wang, directorul adjunct al aeroportului.