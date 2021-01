Peste 70.000 de cupluri de acelasi sex s-au casatorit in Germania pana la sfarsitul anului 2019

Cifra vine ca un raspuns al guvernului federal la o intrebare din partea grupului parlamentar FDP (Partidul Liber Democrat).De la 1 octombrie 2017 si pana la sfarsitul anului 2019, 46.925 de cupluri de acelasi sex s-au casatorit si 26.293 de parteneriate civile au fost recunoscute ca o casatorie. In total, au avut loc 957.999 de casatorii in Germania in aceasta perioada.Nu au fost furnizate cifre pentru 2020."Deschiderea casatoriei pentru toti a fost o victorie minunata pentru iubire asupra discriminarii impotriva cuplurilor de acelasi sex", a declarat Jens Brandenburg, parlamentarul FDP care a condus ancheta guvernamentala.El a spus ca numeroasele casatorii intre persoane de acelasi sex au aratat cat de importanta este aceasta piatra de hotar pentru diversitate in Germania. Cu toate acestea, Brandenburg a subliniat ca exista inca dezavantaje cand este vorba despre parintii de acelasi sex.De exemplu, intr-un cuplu casatorit intre un barbat si o femeie, barbatul este intotdeauna in mod automat legal tatal unui copil nascut in aceasta casatorie. Dar intr-un cuplu casatorit cu doua femei, acesta nu este cazul - partenerul de sex feminin trebuie sa adopte copilul pe care sotia acestuia il naste pentru a deveni legal si parinte."Co-mamele ar trebui recunoscute automat daca tatal natural si-a declarat consimtamantul", a cerut Brandenburg.Potrivit guvernului federal, exista opt milioane de familii cu copii de varsta minora in Germania, dintre care aproximativ 10.000 sunt familii cu soti sau parteneri de acelasi sex intr-o coabitare de acelasi sex.